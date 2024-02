La Svezia premia Ibrahimovic: "Il nostro calciatore più grande di sempre"

© Getty Images

Zlatan Ibrahimovic sarà premiato dalla Federcalcio svedese il prossimo 8 giugno alla Friends Arena di Stoccolma in occasione dell'amichevole che la Svezia giocherà contro la Serbia. Lo rende noto la stessa Federcalcio. "Non vediamo l'ora di ringraziare il nostro più grande calciatore di tutti i tempi - ha affermato il segretario generale della Federcalcio svedese Andrea Möllerberg -. Sarà un tributo a un giocatore che ha avuto un grande significato sportivo per la nazionale maschile, ma che ha anche contribuito a un grande impatto positivo per generazioni di giovani ragazzi e ragazze svedesi con diversi background nel calcio".