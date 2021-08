Real, pronto l'assalto a Mbappé: pronta offerta tra i 130 e i 170 milioni

DALLA SPAGNA

Secondo il quotidiano AS, gli spagnoli ci proveranno il 30 agosto. La volontà del calciatore è chiara

Il Real Madrid è pronto all'offensiva finale per dare l'assalto a Kylian Mbappé e, secondo il quotidiano spagnolo AS, lo farà il 30 agosto, il giorno dopo la sfida tra PSG e Reims e un giorno prima della chiusura del calciomercato. I merengues sono pronti a mettere sul piatto una cifra tra i 130 e i 170 milioni di euro, una montagna di soldi per un calciatore che va in scadenza nel giugno 2022. Il pallino, ovviamente, è nelle mani degli sceicchi, anche se ormai pare solo una questione di tempo: al massimo la prossima estate Mbappé sarà un nuovo giocatore del Real. Getty Images

La strategia in casa Real è chiara, lavorare a fari spenti senza indispettire gli sceicchi e mettere poi sul tavolo un'offerta a cui sarà difficile rinunciare, anche per il ricchissimo PSG. Perché a questo punto le alternative sono due: perdere il giocatore a zero la prossima estate, oppure cederlo con un anno di anticipo rientrando in parte dell'investimento fatto nell'estate del 2017.

Il calciatore non vuole arrivare allo scontro frontale, a Madrid gli hanno consigliato di mantenere un profilo basso nelle dichiarazioni pubbliche, ma la sua volontà è chiara da mesi: niente rinnovo e il desiderio di vestire la casacca del Real. Il problema principale per Florentino Perez è convincere i francesi a sedersi a un tavolo, visto che finora (almeno pubblicamente) non c'è la minima intenzione di imbastire alcuna trattativa.