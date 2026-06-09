Real Madrid, il Bayern Monaco sbotta e chiude la porta: "Olise non in vendita, non perdete tempo"

Quasi nessuno nel mondo del calcio riesce a negare a Pérez di realizzare i propri sogni di calciomercato: Olise pare essere la nuova fissazione di Don Florentino, ma il Bayern Monaco sta dicendo no con tutte le proprie forze. L'ormai arcinota offerta da 150 milioni che starebbe per piovere su Säbener Straße non sembra toccare i biancorossi, che per bocca del loro presidente Herbert Hainer hanno scacciato (o tentato di scacciare) il fantasma blanco: "Michael Olise è un giocatore del Bayern Monaco e ha un contratto a lungo termine. Non siamo un club che vende. Se Florentino Perez volesse farci un'offerta, cosa che finora non è avvenuta, può risparmiarsi la fatica. Nemmeno per 150 milioni di euro o più."