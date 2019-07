Real, gelo Zidane-Perez: il presidente dei blancos vuole richiamare Mourinho  

Non è ancora iniziata la stagione, ma in casa Real Madrid la situazione inizia già a farsi abbastanza tesa. Il rapporto idilliaco tra Zidane e Perez si sarebbe infatti già rotto anche a causa di un mercato che ha allontanato le parti a causa di alcune scelte non condivise: l'ultima riguarda l'imminente addio di Bale, scaricato dal francese nonostante il grave infortunio subito da Asensio, che starà fuori tutta la stagione per la rottura del crociato del ginocchio sinistro.