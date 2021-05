Real, c'è anche il ritorno di Ancelotti tra le opzioni per la panchina

PANCHINA MERENGUE

Raul non convince, il Psg non libera Pochettino: il vincitore della Decima tenta Florentino Perez

Il nuovo allenatore del Real Madrid potrebbe essere un cavallo di ritorno. Nella lista dei successori di Zinedine Zidane si aggiunge, infatti, il nome di Carlo Ancelotti, il vincitore della Decima Champions League nel 2014. Il presidente Florentino Perez non sarebbe troppo convinto dell'opzione Raul e con Mauricio Pochettino bloccato dal PSG per il tecnico di Reggiolo si aprono le porte a un clamoroso ritorno. Getty Images

Scottato dall'esperienza Solari, il numero 1 dei merengues cerca un allenatore di polso ed esperienza che possa rilanciare le ambizioni della squadra dopo una stagione senza titoli. Per ora si tratterebbe di un semplice sondaggio e l'attuale manager dell'Everton sarebbe stato contattato per sondarne la disponibilità. Sono, così, in calo le azioni di Raul, che non convince, così come l'opzione Xabi Alonso, mentre l'ex Lille Galtier al momento è solo una voce e nulla più.

Ancelotti ha già allenato il Real per due stagioni tra il 2013 e il 2015: una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club e una coppa del Re i suoi trofei.

