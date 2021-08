PSG-Messi, Pochettino ammette: "E' una possibilità"

ADDIO BARçA

Dopo la traumatica rottura coi blaugrana, il club francese pronto all'ennesimo colpo. Guardiola si defila: "Abbiamo preso Grealish"

Dopo Sergio Ramos, Donnarumma, Hakimi e Wijnaldum la fame di top player del Paris Saint-Germain non è ancora sazia e il mercato parigino potrebbe chiudersi con il botto: Lionel Messi. Il club francese ha già avviato i contatti col parametro zero più prestigioso che c'è: trattativa calda e spedita, si può chiudere in tempi non lunghi. Come conferma anche il tecnico Mauricio Pochettino: "Leonardo e il nostro presidente stanno lavorando per migliorare la squadra. Conta la qualità dei giocatori: il club lavora duramente, valuta le opzioni e ovviamente Messi è una di queste". instagram

Il PSG ha dunque sferrato l'attacco per la Pulce, primo affondo già ieri sera, e in queste ore sta intensificando i contatti per portare a casa in tempi brevi la stella che Al-Khelaifi ha sempre sognato. Dal canto suo l'argentino, che voleva restare al Barça ma ora deve voltare pagina, ritroverà ben volentieri il suo grande amico Neymar e un progetto vincente, quello che in casa blaugrana mancava da tempo.

Messi si era messo d'accordo col Barcellona per un contratto da 30 milioni l'anno, anche con i francesi si partirà da queste basi, al netto delle commissioni chieste dall'entourage dell'argentino, che non sembrano comunque preoccupare Al-Khelaifi. Resta da capire come tutto questo si inserisca nel piano di cessioni chiesto dalla Ligue 1 al PSG: un mese fa l'Equipe aveva parlato di ben 180 milioni da incamerare dagli addii.

L'inserimento di Leo nel gruppo sarà molto semplice: basta osservare la foto pubblicata due giorni fa da Di Maria su Instagram dove si vedono il Fideo, Neymar, Paredes e Verratti in vacanza in compagnia di Messi, la didascalia non lascia dubbi "amici". Secondo Marca, poi, la Pulce avrebbe già parlato con Pochettino.

Si tira fuori dalla corsa il Manchester City che ha appena speso quasi 120 milioni per Grealish ed è pronto a investirne altrettanti, se non di più, per Kane. "Non è assolutamente nei nostri piani - ha spiegato Guardiola -. Abbiamo preso Grealish, indosserà la 10 perché siamo convinti di lui ed eravamo convinti che Messi avrebbe continuato la sua avventura al Barcellona, quindi ora non è nei nostri pensieri. È stata una sorpresa. Laporta oggi è stato chiaro sui motivi. Come tifoso del club, mi sarebbe piaciuto avesse proseguito al Barcellona. Ho un'incredibile gratitudine per il giocatore più straordinario che ho visto nella mia vita. Tutto quello che posso dire è grazie mille, per aver portato il Barcellona ad un altro livello, per aver permesso al Barcellona di dominare il mondo per un decennio, e gli auguro il meglio per gli ultimi anni della sua carriera. Non sarà dimenticato. Speriamo un giorno di poter dire che è stato il migliore di sempre perché se lo merita. Se Laporta è arrivato in questa situazione, però, è perché chi c'era prima di lui non ha fatto bene"