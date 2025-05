L’Inter guarda in casa Manchester United, Marotta vuole riportare in Italia De Ligt

L’Inter prepara la rivoluzione estiva in difesa e guarda in casa Manchester United. Come scrive l'Interista, è infatti forte la possibilità che un centrale dei Red Devils possa chiedere la cessione e il team mercato dei nerazzurri sarebbe alla finestra per capire le reali possibilità di riportare in Italia Matthijs de Ligt. L'olandese ha lasciato l'Italia nel 2022 pagato 67 milioni più 10 di bonus dal Bayern Monaco e in estate potrebbe tornare ma certamente a cifre molto ridotte.