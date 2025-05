Nahuel Molina potrebbe tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza all'Udinese. Il terzino dell'Atletico Madrid ha diversi estimatori in Italia a partire dalla Roma secondo quanto riportato da Il Mundo Deportivo, ma su di lui c'è l'attenzione anche di Inter e Juventus. Per pensare di convincere i Colchoneros serviranno però almeno 20 milioni di euro.