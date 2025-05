Fiorentina, Ferrari: "Rinnovo di Palladino è il primo passo"

La Fiorentina deve masticare amaro per l'eliminazione nelle semifinali di Conference League, tuttavia non può che ripartire dal suo condottiero, Raffaele Palladino. La conferma è arrivata dal direttore generale Alessandro Ferrari che ha spiegato le intenzioni della Viola ai microfoni di Dazn: "È una Fiorentina che vuole andare avanti nel segno della continuità, c'è stato il rinnovo di Palladino fino al 2027, ma questa non sarà l'unica conferma per la stagione. Ci sono tante situazioni da valutare. Dobbiamo finire la stagione, abbiamo già preparato una serie di scenari e poi vedremo bene cosa portare avanti. Con il mister abbiamo voluto fare questo primo passo, che ci vede tutti uniti e convinti di quello che stiamo facendo. Poi andremo a valutare le altre situazioni."