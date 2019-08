Psg, la sorella di Neymar si scaglia contro i tifosi: “Senza di lui non vincerete niente”

Parco dei Principi, 11 agosto 2018. Questa data sarà ricordata come quella dello strappo irreparabile tra Neymar e il Psg. Mentre i campioni di Francia battevano il Nimes 3-0, infatti, sulle tribune dello stadio di Parigi i tifosi attaccavano duramente il campione brasiliano (“Neymar vattene”, “Neymar figlio di p*****a”, fino a uno striscione con un riferimento alla recente questione delle accuse di stupro). Troppo insistenti le voci di un addio di Neymar, troppo vicino il ritorno in Spagna (il Real è in vantaggio), i tifosi hanno contestato e a loro ha risposto, via Twitter, la sorella del brasiliano, Rafaella.

