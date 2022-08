Psg, Galtier non è ancora soddisfatto: "Mi aspetto altri 3 colpi"

MERCATO

Il tecnico dei parigini in conferenza ha annunciato Renato Sanches: "È un giocatore che ha qualità che altri non hanno"

Al termine della preparazione estiva e a poche ore dal primo match ufficiale di Ligue 1 che attende i parigini in trasferta contro il Clermont, il neo tecnico del Psg, Christophe Galtier, che ha già sollevato il primo titolo della sua nuova avventura, ha fatto un bilancio delle sue prime settimane in panchina in conferenza stampa e ha parlato molto anche di mercato, annunciando di fatto l’acquisto di Renato Sanches: “Arriva oggi pomeriggio, ha grandi qualità”.

“C'era questa occasione per prendere un giocatore che conosceva la Ligue 1 e di altissimo livello e l'abbiamo preso – ha spiegato il tecnico del Psg - È un giocatore che ha qualità che altri non hanno, soprattutto se paragonato a Verratti, Vitinha o Danilo Pereira. È esplosivo, sa rompere le linee e incassare a livello difensivo. Non ha fatto la preparazione con il Lille e quindi sarà in ritardo rispetto ai compagni".

Il mercato dei campioni di Francia però non si ferma certo qui: “Mi aspetto altri 3 colpi entro il 31 agosto – ha dichiarato Galtier - Dopo diventerebbe difficile… Il presidente e il ds Campos ci stanno lavorando. Voglio un certo numero di giocatori nella mia rosa, di alto livello, che garantiscano un certo rendimento per tutta la stagione, in modo da creare una sana competizione per un posto da titolare. Non so quando arriveranno, ma so che il club sta facendo di tutto per avere una rosa molto competitiva", ha spiegato.

Dal mercato al campo: "La serietà e lo stato d'animo del gruppo in questa preparazione mi ha soddisfatto molto. I giocatori sono stati molto disponibili e concentrati – ha raccontato Galtier, ma ora è il momento di fare sul serio - L'allenamento è una cosa, ma facciamo questo lavoro per la competizione. Ci manca. Quando il Psg si muove, gli stadi sono pieni. C'è un ambiente che ti fa affrontare le avversità.”

Infine una battuta su Sergio Ramos, tornato al gol contro il Nantes dopo una stagione vissuta praticamente per intero ai box: "Questo giocatore, che giochi o meno, porta un altissimo livello. Non ha saltato nessuna seduta, sta bene fisicamente".

