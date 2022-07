La Supercoppa di Francia è del Psg: 4-0 al Nantes

SUPERCOPPA DI FRANCIA

I parigini sorridono a Tel Aviv grazie alle reti di Messi, Neymar (doppietta) e Ramos: per l’undicesima volta si portano a casa questo trofeo

Messi, doppio Neymar e Ramos: il PSG cala il poker sul Nantes





































Il Trophée des Champions torna a Parigi. Il Psg del nuovo tecnico Christophe Galtier stende 4-0 il Nantes e vince la Supercoppa di Francia. La formazione campione della Ligue 1, senza lo squalificato Mbappé, impiega 22 minuti per andare in vantaggio con Messi. Il raddoppio arriva al 48' con Neymar. Nella ripresa va a segno anche Sergio Ramos (57'). Chiude la gara il rigore di Neymar all'82'. Per i parigini è l'11° successo nella competizione.

Il Paris Saint-Germain apre la stagione con un altro titolo: 4-0 al Nantes e undicesima Supercoppa francese in bacheca. Allo Stadio Bloomfield di Tel Aviv, i parigini gestiscono fin da subito la partita e costringono i Canarini a rimanere nella propria metà campo. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Marquinhos colpisce la traversa. La squadra campione di Francia si salva pochi minuti dopo grazie alla parata di Donnarumma sul sinistro a giro di Blas. Reazione immediata del Psg, che passa in vantaggio al 22’: passaggio filtrante di Neymar per Leo Messi che controlla, salta Lafont e segna l’1-0. Nei minuti di recupero, arriva anche il raddoppio: a siglarlo è Neymar che, su punizione, realizza il suo 101 gol con la maglia dei parigini. Nel secondo tempo Sergio Ramos va a segno e, di tacco, sigla il terzo gol della partita: sul lancio di Verratti per Sarabia, Lafont devia la palla sui piedi del difensore spagnolo che da due passi buca la rete dei gialloverdi. Il Psg pesca anche il poker grazie al fallo da rigore commesso da Castelletto (espulso) su Neymar. Dagli undici metri va proprio il brasiliano che non sbaglia e chiude la gara. Primo titolo per Christophe Galtier sulla sua prima panchina.