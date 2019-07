Barça-Neymar-Psg, tutte le cifre di un intrigo internazionale

04/07/2019 di CARLO LANDONI

Detto che Leonardo e il Psg non ostacolerebbero il ritorno del brasiliano in blaugrana, qual è la strataegia che il club del presidente Bartomeu sta mettendo in atto per convincere i parigini?

Il Barcellona valuta Neymar dopo 2 anni al Psg 170 milioni, 52 in meno di quanto i francesi sborsarono pagando la clausola rescissoria. Ecco che entrano in gioco le contropartite: Coutinho, Rakitic, Dembelé e Umtiti oltre a Malcom e Lenglet.

Il brasiliano è gradito a Leonardo, il croato, tra l'altro in questi giorni a Parigi con la moglie Raquel, piace a Tuchel. Su Dembelé ci sono dubbi comportamentali. Gli altri non rientrano nei piani dei francesi.

Per cui Coutinho, che con il ritorno di Neymar e l'arrivo di Griezmann non avrebbe più spazio, più Rakitic più 20 milioni: ecco l'offerta del Barcellona per restare nei parametri del fair play finanziario e convincere il Psg.

Ma è la parte fissa in denaro che non persuade i parigini, che pretendono una cifra molto più alta.

Intanto il Barça ha chiesto a Neymar, attualmente infortunato, di presentarsi comunque quando il Psg lo convocherà per la nuova stagione, proprio per evitare scossoni violenti ad una trattativa ancora molto delicata.