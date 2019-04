Pogba ha deciso: lascerà il Manchester United

24/04/2019

Pogba, riporta l'Equipe, avrebbe già comunicato alla dirigenza inglese e ai compagni di squadra la volontà di andarsene. Il richiamo di Zizou è forte, non più tardi di qualche settimana fa il 26enne aveva dichiarato "Il Real è un sogno per tutti, essere allenato da lui sarebbe fantastico", e la rivoluzione in casa Madrid è un'occasione da sfruttare.



D'altro canto Pogba non ha mai nascosto di ambire alla vittoria della Champions League, obiettivo che coincide con quello della Juventus, dove è diventato grande e per la quale ha sempre riservato parole dolci. L'investimento sarebbe di quelli top e Agnelli, come ogni presidente di un top club che sa di Pogba sul mercato, farà un tentativo fino all'ulimo per rivederlo in maglia bianconera.



Nel 2016 Pogba si trasferì a Manchester per 105 milioni di euro, oggi la cifra del cartellino non è tanto distante. Vero che gli anni allo United non sono stati super ma è pur sempre un giocatore di 26 anni appena laureatosi campione del mondo con la Francia. Il vero intoppo, casomai, potrebbe essere l'ingaggio: 20,6 milioni di euro all'anno secondo l'ultimo bilancio dei Red Devils.