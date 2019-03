Manchester United, Pogba "sogna" il Real: tifosi infuriati

21/03/2019

Il Real un sogno, Zidane il gancio per sbarcare a Madrid. Tifosi del Manchester United spaventati, dopo le ultime dichiarazioni di Poul Pogba dal ritiro della nazionale francese. Al centro delle attenzioni mediatiche, l'ex centrocampista della Juventus non nasconde l'apprezzamento per un club tra i più prestigiosi al mondo.

"Real Madrid? È un sogno per tutti i bambini, per tutti i giocatori di calcio, in particolare con Zidane, ma io sono felice qui a Manchester, con un nuovo allenatore. In questo momento, sono felice dove sono. Non so cosa accadrà in futuro".