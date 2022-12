Nkunku al Chelsea, è fatta: Leao più vicino al Milan

CAMBIA LO SCENARIO

Accordo trovato tra i Blues e il Lipsia per l'attaccante francese. Per i rossoneri una pretendente in meno

© Getty Images Christopher Nkunku è un giocatore del Chelsea, ma vestirà la maglia di Blues solo da luglio 2023. In attesa dell'ufficialità, le due società hanno comunque trovato l'accordo per il trasferimento in Premier League dell'attaccante del Lipsia che ha saltato il Mondiale 2022 solo per un infortunio degli ultimi giorni. Con l'acquisto di Nkunku, capocannoniere dell'attuale Bundesliga con 12 gol fatti in 15 partite, il Chelsea potrebbe lasciar perdere la pista Leao del Milan.

In attesa di sapere le cifre dell'operazione, la realtà dei fatti è che l'investimento per l'attacco della prossima stagione il Chelsea lo ha portato a termine per l'attaccante del Lipsia. Capace di giocare sia da esterno che da centravanti con caratteristiche particolari, in questo 2022/23 Nkunku sta confermando le qualità già fatte intravedere nelle scorse stagioni e in Bundesliga tra gol e assist ha partecipato a 14 gol in 15 partite con il Lipsia. Numeri da trascinatore tecnico e che gli avrebbero regalato il palcoscenico del Mondiale con la Francia, se non fosse per l'infortunio che nel ritiro dei Bleus lo ha costretto al forfait all'ultimo.

Come caratteristiche è simile anche a Rafael Leao, l'altro nome accostato al Chelsea in sede di mercato vista anche il rinnovo complicato col Milan. Dal punto di vista del club rossonero nelle ultime settimane è prevalso il sereno e anche i post social del portoghese sembrano lasciar intuire che in fondo un accordo sul nuovo contratto si troverà in qualche modo, ma il fatto che lo stesso Chelsea abbia deciso di virare con decisione su Nkunku potrebbe rivelarsi un segnale ancora più importante.

Difficile, infatti, che il Chelsea possa voler investire altri 100-120 milioni di euro chiesti dal Milan per un ruolo in cui si è coperto con Nkunku con uno sforzo importante.