Mbappé-Psg, svelati i dettagli del rinnovo più ricco di sempre

DALLA FRANCIA

Le voci di mercato sull'attaccante francese continuano, ma chi può presentargli un'offerta simile? Guadagnerà oltre 600 milioni in 3 anni

Kylian Mbappé e il Psg lo scorso maggio hanno firmato il contratto più ricco della storia dello sport. Il quotidiano francese Le Parisien ha svelato i dettagli del rinnovo dorato che ha convinto l'attaccante francese a non trasferirsi al Real Madrid e ha calcolato anche quanto arriverebbe a guadagnare il classe 1998 se restasse a Parigi per l'intera durata dell'accordo, 3 anni (il rinnovo è infatti un “2+1”, per cui il campione francese si è legato al club parigino per le prossime due stagioni più una facoltativa): 636 milioni di euro.

Ma come si dividono nel dettaglio questi 636 milioni? Le Parisien svela tutti i dettagli...

- Stipendio: 72 milioni di euro lordi a stagione (216 milioni in 3 anni)

- Bonus 'alla firma': 180 milioni di euro suddivisi in tre rate

- Bonus 'fedeltà': una cifra che cresce di anno in anno per un totale di 240 milioni se dovesse completare il triennio al Psg (70 milioni se non parte nel giugno 2023, 80 milioni se non parte nel giugno 2024, 90 milioni se non parte nel giugno 2025)

Cifre pazzesche e mai viste prima, tanto che con questo rinnovo Mbappé frantuma i precedenti record stabiliti dai suoi compagni di tridente Messi (555 mln per 4 anni dal 2017 al 2021) e Neymar (267 mln per 6 anni dal 2017 al 23).

Cifre da capogiro che difficilmente qualche altro club potrà pareggiare e così le parole pronunciate dall'attaccante qualche giorno fa, "Non mi muovo da Parigi", adesso hanno oltre 600 milioni di motivi in più per essere considerate veritiere.

