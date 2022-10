Ligue 1: Mbappè e Messi stendono l’Ajaccio, prove di fuga per il Psg

FRANCIA

I parigini vincono 3-0 in trasferta e allungano momentaneamente a +6 sul Lorient secondo

© Getty Images Colpo esterno del Psg che si impone 3-0 in casa dell’Ajaccio nell’anticipo del venerdì della dodicesima giornata della Ligue 1. I parigini volano così in testa alla classifica a +6 sul Lorient in campo domenica. Succede tutto sull’asse Mbappè-Messi: il francese firma il vantaggio nel primo tempo su assist dell’argentino, nella ripresa i due si invertono i ruoli ed è Leo a raddoppiare, poi ancora Mbappè cala il tris su assist sempre di Messi.

Mbappè e Messi lanciano il Psg in fuga in testa alla classifica della Ligue 1 grazie al secco 3-0 in casa dell’Ajaccio: +6 sul Lorient in campo domenica. Il primo sussulto è dell’Ajaccio con il tiro di El Idrissy fuori di un soffio, Messi risponde su punizione ma è fuori. Al 26’ arriva il vantaggio di Mbappè su assist di Messi, convalidato dopo il consulto col Var. E’ un monologo parigino, ancora Mbappè si trova solo davanti al portiere al 35’ ma tira alto, poi nel recupero del primo tempo è Fabian Ruiz a tentare il raddoppio. Nella ripresa tocca a Renato Sanches in avvio ma il portiere salva, al 56’ ancora Mbappè in solitaria salta due avversari prima di mancare di precisione.

Il Psg amministra il vantaggio, al 71’ Belaili ci prova da lontano ma Donnarumma è attento. Niente da fare invece per Leroy al 79’ quando Mbappè serve Messi, restituendo il favore del primo tempo, e l’argentino firma il raddoppio. Passano appena tre minuti e ancora i due si ricambiano i ruoli: passaggio di Messi, gol di Mbappè e tris definitivo.