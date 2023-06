Psg, Mbappé: "Mai parlato di rinnovo, il Milan di Berlusconi mi faceva sognare"

LE PAROLE

Il francese si confessa: "Non ho chiesto la cessione e sono felice di restare la prossima stagione, ma non attiverò l'opzione per il 2025".

Kylian Mbappé torna a parlare del suo futuro, ribadendo che non rinnoverà il proprio contratto col Psg: "Non ho chiesto né di essere ceduto, né di andare al Real Madrid - le parole del fuoriclasse francese alla Gazzetta dello Sport -. Ho solo confermato di non voler attivare l’anno in più previsto nel contratto. Con il Psg non abbiamo mai parlato di rinnovo, ma sono felice di restare qui la prossima stagione".

Nei giorni scorsi i media francesi avevano parlato di un club parigino sorpreso dalla decisione della sua stella, ma lui stesso aveva negato questa circostanza sottolineando appunto come la società fosse informata da tempo della sua volontà.

L'intervista è stata l'occasione anche per parlare di Milan, Inter e della morte di Silvio Berlusconi: "Da fan del Milan è difficile parlare bene dell’Inter, ma la finale l'hanno preparata bene, mettendo in difficoltà il City. La partita si è decisa su dettagli. Purtroppo il calcio è così, ma l’Inter deve essere contenta della prestazione. Voglio fare le condoglianze ai familiari di Silvio Berlusconi, è una grande perdita per tutto il calcio. È stato un presidente emblematico, che costruì il grande Milan che mi faceva sognare da bambino. Spero che i tifosi gli rendano un omaggio all’altezza".

Se la permanenza di Mbappé fino alla scadenza del contratto dovesse essere confermata, cosa comunque tutt'altro che certa, il Psg ripartirà con lui, ma senza Lionel Messi: "Stiamo parlando potenzialmente del miglior giocatore della storia del calcio. Non è mai una buona notizia quando uno come Messi se ne va. Personalmente non ho ben capito perché tanta gente fosse così sollevata dal fatto che se ne fosse andato. Parliamo di Messi: va rispettato. Non ha avuto il rispetto che meritava in Francia. È un peccato, ma è andata così. Bisognerà fare quel che si può per sostituirlo".