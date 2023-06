Clamoroso al Psg, Mbappé ha fatto sapere che non rinnoverà

DALLA FRANCIA

Stando all'Equipe, l'attaccante avrebbe comunicato al club che non eserciterà l'opzione fino al 2025

© Getty Images Clamoroso colpo di scena al Psg. Secondo quanto riporta l'Equipe, Kylian Mbappé avrebbe inviato una lettera formale al club per comunicare che in nessun caso eserciterà l'opzione per prolungare il contratto fino al 2025 come previsto dal suo contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Decisione che avrebbe lasciato di stucco la dirigenza del Paris Saint-Germain, costretta ora a valutare la cessione del bomber francese già in questa sessione di mercato senza ulteriori estenuanti trattative al rialzo come l'ultima volta.

Per Kylian Mbappé, dunque, si preannuncia un'estate caldissima. Se l'indiscrezione dell'Equipe fosse confermata, l'attaccante francese potrebbe diventare il pezzo più prezioso e ambito della prossima finestra di mercato. La posizione del giocatore, infatti, metterebbe il Psg con le spalle al muro, obbligando il club a raccogliere offerte nei prossimi mesi per evitare di perdere il gioiello della propria rosa a parametro zero alla fine della prossima stagione. Ipotesi che a Parigi finora non era mai stata presa in considerazione, ma con cui ora i dirigenti dovranno fare i conti per impostare le prossime valutazioni di mercato.

A partire dall'interesse concreto del Real Madrid proprio per Mbappé dopo la fine dell'era Benzema. Di recente, del resto, Florentino Perez non aveva usato giri di parole per chiarire le intenzioni dei Blancos sul francese. "Ingaggerai Mbappé? Si, si lo faremo... ma non quest'anno", aveva dichiarato nei giorni scorsi il numero uno del club madrileno rinviando il discorso al 2025. Scadenza che ora sembra possa essere anticipata dopo gli ultimi risvolti svelati dall'Equipe. Dopo l'addio di Lionel Messi e le indiscrezioni sul pressing dell'Al Hilal per Neymar, a Parigi si prepara a salutare anche Kylian Mbappé.