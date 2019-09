Marchisio riparte dalla Ligue 1: firma con il Monaco

Claudio Marchisio è pronto a tornare in campo dopo l'avventura in Russia con lo Zenit San Pietroburgo e, tenendo fede alla promessa fatta ai tifosi della Juventus, non giocherà in Italia. Il centrocampista ha trovato l'accordo con il Monaco e giocherà per una stagione in Ligue 1 con opzione per il rinnovo contrattuale. Marchisio e la dirigenza della squadra monegasca stanno definendo i dettagli al Four Seasons di Milano.