Manchester United, la retromarcia di Cristiano Ronaldo: "Domenica gioco"

L'INTRIGO

Il portoghese vuole andarsene, il club inglese fa resistenza. E sui social annuncia: "Gioco l'amichevole contro il Rayo"

© Getty Images Il futuro di Cristiano Ronaldo resta un rebus. L'attaccante portoghese ha ribadito al Manchester United di voler lasciare il club per giocare la Champions League, concetto espresso pure a ten Hag che pure lo ritiene fondamentale per una rapida rinascita dei Red Devils. Il problema, per CR7, è che le opzioni disponibili iniziano a scarseggiare: no di Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e Paris Saint-Germain mentre la reazione dei tifosi dell'Atletico Madrid sembra chiudere l'opzione Colchoneros.

Oltretutto lo United ha ribadito a Jorge Mendes come non abbia intenzione di procedere alla risoluzione consensuale del contratto in scadenza 2023 né di prendere in considerazione una cessione. Forse per questo Ronaldo ha voluto ammorbidire la propria posizione annunciando su Instagram: "Domenica il re gioca". Domenica, cioè domani, ci sarà l'amichevole contro il Rayo Vallecano per la quale, però, non era stato inserito nella lista dei convocati.

© instagram

A CR7 resta un'ultima chance, quella che porta a un romantico ritorno allo Sporting Lisbona, dove aveva iniziato la carriera. I portoghesi giocano effettivamente la Champions League ma avrebbero difficoltà ad accollarsi i costi di uno come Ronaldo, che ha un mese di tempo per definire la propria exit strategy.