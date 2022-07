Ronaldo contro la stampa: "Se non mentono non possono attirare l'attenzione"

REBUS FUTURO

Il portoghese all'attacco su una fan page su Instagram: "Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi"

© instagram Le voci sul suo futuro si rincorrono da giorni, la volontà di lasciare il Manchester United non è più un segreto ma le offerte scarseggiano, con Napoli e il ritorno allo Sporting Lisbona che appaiono le uniche due soluzioni percorribili. Una miriade di voci che ha stancato Cristiano Ronaldo che, con un post su una fan page su Instagram, ha attaccato i giornalisti: "Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste".

Vedi anche napoli Dalla Spagna: "Napoli pronto a fare di CR7 il nuovo Maradona" CR7 vuole a tutti i costi disputare la Champions League e per questo motivo vuole dire addio allo United, che continua però a chiedere che venga rispettato il contratto in scadenza nel 2023. Tramontata l'ipotesi Atletico Madrid, con i tifosi colchoneros che hanno manifestato pubblicamente tutto il proprio disappunto per l'operazione (l'emoticon della faccina che ride, sull'account cr7madridy la sua risposta), al fenomeno portoghese rimangono solo altre due possibilità: il Napoli o un clamoroso ritorno allo Sporting Lisbona dove è iniziata la sua leggenda. Trattative non semplici, anche per via dell'altissimo ingaggio che percepisce: per andare in porto, la sforbiciata allo stipendio dovrà essere ben più sostanziosa del 25%. Intanto il fenomeno portoghese non è stato convocato per l'amichevole di domani a Oslo contro l'Atletico Madrid.