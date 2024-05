Lopetegui riparte dal West Ham e provoca il Milan: "Avuto opportunità, ma sono dove voglio essere"

© Getty Images

Julen Lopetegui, a lungo seguito dal Milan come erede di Stefano Pioli, è stato annunciato come nuovo allenatore del West Ham. Lo spagnolo, fermo da agosto dopo la risoluzione col Wolverhampton, riparte dagli Hammers e presentandosi alla sua nuova tifoseria si è detto carico e pronto per la nuova avventura. Ma non manca anche una frecciata non tanto velata ai rossoneri: "Abbiamo avuto altre opportunità, ma sono dove voglio essere al 100%. Ho scelto il West Ham perché il West Ham ha scelto me".