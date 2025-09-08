Lo United scarica Onana: costretto all'addio da Amorim. Ma in Turchia guadagnerà di più

Da acquisto top del Manchester United a escluso di lusso. È la parabola di André Onana che si appresta a diventare un nuovo calciatore del Trabzonspor. Acquistato nel 2023 dai Red Devils che hanno versato la bellezza di 52 milioni di euro (più 7 di bonus) nelle casse dell'Inter, il 29enne è stato messo alla porta da Ruben Amorim che nell'ultimo giorno di mercato ha preferito acquistare Lammens dall'Anversa. Un chiaro segnale dopo le prime tre gare di Premier League trascorse in panchina per far spazio al non impeccabile Altay Bayındır.