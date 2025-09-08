Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
L'EX INTER

Lo United scarica Onana: costretto all'addio da Amorim. Ma in Turchia guadagnerà di più

Il numero uno si rimetterà in gioco con il Trabzonspor: affare in prestito secco 

08 Set 2025 - 11:52
1 di 7
© twitter
© twitter
© twitter

© twitter

© twitter

Da acquisto top del Manchester United a escluso di lusso. È la parabola di André Onana che si appresta a diventare un nuovo calciatore del Trabzonspor. Acquistato nel 2023 dai Red Devils che hanno versato la bellezza di 52 milioni di euro (più 7 di bonus) nelle casse dell'Inter, il 29enne è stato messo alla porta da Ruben Amorim che nell'ultimo giorno di mercato ha preferito acquistare Lammens dall'Anversa. Un chiaro segnale dopo le prime tre gare di Premier League trascorse in panchina per far spazio al non impeccabile Altay Bayındır.

Arrivato per raccogliere l'eredità di De Gea, Onana non ha soddisfatto le aspettative del club di Manchester: da qui la scelta di cederlo al club con sede a Trebisonda con la formula del prestito secco. Il camerunese, che ha deciso quindi di rimettersi in gioco, guadagnerà anche più rispetto ai 4 milioni di euro netti garantiti dagli inglesi. Forse anche il doppio, filtra dall'entourage del portiere, grazie all'inserimento di vari bonus.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Calcio Estero

Lo United scarica Onana: costretto all'addio da Amorim. Ma in Turchia guadagnerà di più

Antony torna al Betis e scoppia in lacrime: "Solo io so cosa ho passato a Manchester"

Il Psg cambia idea: Kolo Muani va al Tottenham in prestito con diritto

Gli esoneri fanno ricco Mourinho: incassati oltre 100 milioni dalle buonuscite

Bayern Monaco shock: deciso l'esonero di Nagelsmann, al suo posto subito Tuchel

Spalletti pronto a tornare in panchina: sfida a Conceiçao per la panchina del Fenerbahçe

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:21
Besiktas, si insiste per Laporte
12:40
Liverpool, Konaté: "Real Madrid? Mbappé mi chiama ogni due ore"
11:36
Lazio, proseguono i contatti con Insigne
10:25
Fiorentina, il retroscena di Gosens: "L'Atalanta mi ha cercato"
09:47
Genoa, pronto il rinnovo per Vasquez