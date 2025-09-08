Lo United scarica Onana: costretto all'addio da Amorim. Ma in Turchia guadagnerà di più

Il numero uno si rimetterà in gioco con il Trabzonspor: affare in prestito secco
Da acquisto top del Manchester United a escluso di lusso. È la parabola di André Onana che si appresta a diventare un nuovo calciatore del Trabzonspor. Acquistato nel 2023 dai Red Devils che hanno versato la bellezza di 52 milioni di euro (più 7 di bonus) nelle casse dell'Inter, il 29enne è stato messo alla porta da Ruben Amorim che nell'ultimo giorno di mercato ha preferito acquistare Lammens dall'Anversa. Un chiaro segnale dopo le prime tre gare di Premier League trascorse in panchina per far spazio al non impeccabile Altay Bayındır.
Arrivato per raccogliere l'eredità di De Gea, Onana non ha soddisfatto le aspettative del club di Manchester: da qui la scelta di cederlo al club con sede a Trebisonda con la formula del prestito secco. Il camerunese, che ha deciso quindi di rimettersi in gioco, guadagnerà anche più rispetto ai 4 milioni di euro netti garantiti dagli inglesi. Forse anche il doppio, filtra dall'entourage del portiere, grazie all'inserimento di vari bonus.
