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Lo United ha deciso: via Carrick. Arriva Pochettino, c'è l'intesa: verrà pagata la clausola rescissoria

I Red Devils puntano sull'argentino che la scorsa estate era stato accostato alla panchina del Milan

11 Nov 2026 - 10:57
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Il Manchester United ha deciso: Carrick verrà esonerato. Con i Red Devils in zona retrocessione (sono terz'ultimi con otto punti, zero vittorie nelle ultime otto giornate), il club ha deciso di optare per il cambio in panchina. Nelle prossime ore arriverà la comunicazione ufficiale, con il club inglese che ha già scelto il sostituto, ossia Mauricio Pochettino. L'argentino, ora ct degli Usa, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Premier League dove ha già allenato Southampton, Tottenham e Chelsea.

Secondo The Athletic nelle scorse ore lo United ha già iniziato a trattare le basi dell'accordo con il tecnico 54enne che ha battuto la concorrenza di Nagelsmann e Howe. Quando sarà raggiunta l'intesa, i Red Devils allacceranno i contatti con la federcalcio statunitense che, per liberare Pochettino, attende il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di dollari. Il club di Manchester ha fretta e vuole che l'argentino sia in panchina già per la sfida con il Liverpool del prossimo 22 novembre. Resta da capire se Pochettino guiderà gli Usa nei prossimi due impegni con Haiti (si gioca il 14 e il 18 novembre) validi per i quarti di finale della Concacaf Nations League.

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