Lo United ha deciso: via Carrick. Arriva Pochettino, c'è l'intesa: verrà pagata la clausola rescissoria

Secondo The Athletic nelle scorse ore lo United ha già iniziato a trattare le basi dell'accordo con il tecnico 54enne che ha battuto la concorrenza di Nagelsmann e Howe. Quando sarà raggiunta l'intesa, i Red Devils allacceranno i contatti con la federcalcio statunitense che, per liberare Pochettino, attende il pagamento della clausola rescissoria da 10 milioni di dollari. Il club di Manchester ha fretta e vuole che l'argentino sia in panchina già per la sfida con il Liverpool del prossimo 22 novembre. Resta da capire se Pochettino guiderà gli Usa nei prossimi due impegni con Haiti (si gioca il 14 e il 18 novembre) validi per i quarti di finale della Concacaf Nations League.