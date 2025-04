Liverpool, ufficiale il rinnovo di Salah: "Ho firmato perché..."

"Il Liverpool FC può annunciare che Mohamed Salah ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club anche oltre la stagione 2024-25. L'attaccante, che sta vivendo un'altra stagione stellare con i Reds, ha deciso di impegnarsi per il suo futuro firmando l'accordo. Finora, in questa stagione, Salah ha segnato 32 gol in sole 45 presenze in tutte le competizioni, 27 delle quali in Premier League, diventando così il miglior marcatore del campionato. A questi gol si sono aggiunti 22 assist per i suoi compagni di squadra. E la notizia di oggi significa che Salah estenderà la sua permanenza di otto anni ad Anfield e continuerà ad aiutare la squadra di Arne Slot a lottare per i più grandi trofei del calcio".