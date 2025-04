Beppe Marotta, Presidente dell'Inter, ha spiegato le linee guida del prossimo mercato nerazurro: "Se valuteremo profili come Salah o De Bruyne? Per vincere servono giocatori giovani ed esperti oltre a uno zoccolo duro di italiani - ha spiegato a Sky Sport -. L'obiettivo è quello di ringiovanire la rosa e ridurre il monte ingaggi ma non disdegniamo l’opportunità di valutare i cosiddetti esperti. Certo, sicuramente investiremo sui giovani perché vogliamo creare patrimonio".