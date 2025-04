Tifoso del Newcastle si tatua codice QR della vittoria in Coppa sul Liverpool, poi la beffa

Un ricordo indelebile per un'impresa indimenticabile. Un tifoso del Newcastle si è fatto tatuare sul polpaccio un codice QR che consente, inquadrato da uno smartphone, di rivedere l'esultanza di Dan Burn, uno dei marcatori del trionfo dei Magpies contro il Liverpool nella finale di Coppa di Lega a Wembley del 16 marzo. Un successo che ha messo fine a un digiuno di trofei nazionali che durava da 70 anni. Il video dell'opera è stato pubblicato da Brian Levitt, titolare del negozio di tatuaggi Lev-ink: nella sequenza si vede il polpaccio con il codice tatuato che viene scansionato da un telefono, avviando la clip dell'esultanza di Burn. Sotto il codice QR, il tifoso ha voluto far scrivere "È il ragazzo di Blyth", un riferimento alla città natale di Burn, non distante dallo stadio di Newcastle, St James' Park. Il video è diventato presto virale ma poi è arrivata la beffa: i tifosi avversari si sono mobilitati per far rimuovere la clip in questione da Youtube così da rovinare per sempre il tatuaggio.