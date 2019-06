L'Inter non lo riscatta, Arsenal su Keita Balde

29/06/2019

Potrebbe essere in Premier League il futuro di Keita Balde . L'attaccante senegalese, che non è stato riscattato dall' Inter al termine di una stagione in chiaroscuro, è rientrato al Monaco ma difficilmente rimarrà alla corte di Jardim. Secondo Sky Sports UK, l'ex Lazio sarebbe la priorità di Unai Emery per questo mercato estivo. Per convincere i monegaschi, l' Arsenal sborserà una cifra tra i 28 e i 31 milioni di euro.

Arrivato l'estate scorsa in prestito oneroso (5 milioni) con diritto di riscatto (34 milioni), Keita ha vissuto una stagione con luci e ombre, tanto che l'Inter ha ritenuto davvero troppi (e infondati) i soldi per acquistarlo a titolo definitivo dal Monaco. Impegnato con il suo Senegal in Coppa d'Africa, al 24enne attaccante non mancano gli estimatori e il suo futuro potrebbe essere in Premier League, dove Emery lo avrebbe individuato come rinforzo offensivo, vista anche la possibile partenza di Aubameyang.