Inter, tra Frattesi e il Nottingham Forest spunta... Bergvall

Non solo Davide Frattesi tra gli obiettivi per il centrocampo del Nottingham Forest. Il club inglese, che ha già messo in conto di cedere Elliot Anderson, gioiello della mediana di Tuchel, per più di 120 milioni di euro, ha identificato nel centrocampista del Tottenham Lucas Bergvall un potenziale sostituto. Il centrocampista svedese classe 2006 vuole lasciare gli Spurs e cerca una nuova sfida per quest'estate. Una premessa che ha attirato l'attenzione di diversi corteggiatori in Inghilterra e non solo. Il Forest segue interessato.