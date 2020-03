Il Real ha scelto il nuovo 9: in estate assalto ad Haaland

STRATEGIE MERENGUE

Non sarebbe Paul Pogba l'obiettivo numero 1 del Real Madrid per la prossima stagione. Le parole dei giorni scorsi di Mino Raiola avevano subito fatto pensare al francese invece, secondo Marca, il grande sogno di mercato dei merengues è un nuovo numero 9 da alternare con Karim Benzema. L'identikit è quello di Erling Haaland. gioiello del Borussia Dortmund, che ha una clausola rescissoria di 75 milioni di euro valida a partire dal 2022: Perez dovrà dunque sedersi al tavolo con i tedeschi per riuscire a convincerli a cedere il loro gioiello.

Da quando è partito Cristiano Ronaldo, in casa Real Madrid continuano a non riuscire a trovare un degno compagno/sostituto di Karim Benzema, il cui contributo è sempre prezioso ma che quest'anno spegnerà 33 candeline. Il primo anno post-CR7 è stato Mariano Diaz a fallire miseramente e anche ora che è rientrato alla base dopo 6 mesi in prestito continua a non convincere Zinedine Zidane.

La scorsa estate, poi, è stato il turno di Luka Jovic, strappato alla concorrenza sborsando l'esorbitante cifra di 60 milioni di euro. Una montagna di soldi buttati dalla finestra, visto il rendimento davvero scadente dell'attaccante serbo, finito pure nei guai per essere tornato in Serbia in piena pandemia coronavirus. Il Napoli ha mostrato un certo interesse e dalla sua cessione il Real potrebbe ricavare una parte del bottino che serve a convincere il Borussia Dortmund. Sul baby-fenomeno norvegese c'è da tempo anche la Juventus, che però non ha fretta e sarebbe disposta ad aspettare il 2022 quando entrerà in vigore la clausola da 75 milioni.

