Raiola: "Porterò un mio big al Real". E gli indizi portano a Pogba o Donnarumma

Mino Raiola ha promesso che in estate farà di tutto per portare un suo assistito al Real Madrid, una "stella di prima grandezza" della sua preziosa scuderia. E allora il messaggio non può che toccare, direttamente la Juve e indirettamente il Milan: le parole del potente procuratore sembrano tracciare l'identikit di un paio di giocatori in particolare, entrambi in scadenza nel 2021, vale a dire Paul Pogba e Gigio Donnarumma. Il francese del Manchester United, si sa, è anche un obiettivo della Juve, esattamente come il portiere del Milan: per entrambi la permanenza nelle rispettive squadre è quanto mai improbabile e l'eventuale traghettamento di Pogba a Madrid potrebbe essere "ricompensato" dallo spostamento a Torino di Gigio. Senza scartare, tuttavia, il possibile cammino inverso.