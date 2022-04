Il bivio di Lewandowski: Bayern a vita o Barcellona per il Pallone d'Oro

DALLA GERMANIA

La Bild prova a entrare nella testa del polacco, che deve pensare al futuro visto il contratto in scadenza 2023

Rinnovare per entrare nella leggenda o scegliere una nuova sfida per traguardi mai raggiunti? C'è essenzialmente questo nella testa di Robert Lewandowski che da un lato riflette sull'offerta di rinnovo con il Bayern Monaco che significa la certezza di titoli vinti praticamente ogni anno, essere un simbolo ma pure una sorta di comfort zone, dall'altro c'è il Barcellona che lo tenta per un'avventura in un campionato più competitivo ma che - riporta la Bild - sa come gli possa garantire un palcoscenico con moltissimi riflettori puntati addosso e di conseguenza una chance maggiore di arrivare al Pallone d'Oro. Getty Images

Il contratto del polacco è in scadenza 2023 e, come lui stesso ha detto qualche settimana fa parlando di cose importanti della sua carriera, "considero ogni scenario, scrivendo liste infinitamente lunghe sui pro e i contro. Ci penso su, parlo con le persone a me più vicine e infine ascolto il mio cuore".

Da questo punto di vista sembra un indizio per un rinnovo con il Bayern anche se non è da sottovalutare, scrive sempre la Bild, l'influenza della moglie che gradirebbe vivere in Spagna, dove tra l'altro la famiglia trascorre l'estate, vedi per esempio il recente acquisto di una casa a Maiorca.

In Germania però lo attende il record di gol in Bundesliga con il primatista Muller (365 gol segnati) "minacciato" dalle 308 reti di Lewandowski. La scelta è difficile e va fatta entro un paio di mesi: Bayern e Barça attendono.