Hummels, dice no a Milan e Roma: ha scelto il Maiorca

Niente Serie A per Mats Hummels, che si è appena svincolato dal Borussia Dortmund. Secondo il Diario de Mallorca, il 36enne difensore tedesco ha scelto di rifiutare le proposte arrivate dall'Italia, Milan e Roma su tutte, per firmare con il Maiorca. "È solo una questione di dettagli" ha detto il suo agente Timo Boll, che vive sull'isola spagnola. Hummels, ha dato la sua disponibilità a ridursi l'ingaggio, che in Germania era di 3,7 milioni a stagione. Il Maiorca è una scelta di vita, la parte economica ha un valore relativo: "Non gli interessano i soldi - ha aggiunto il suo procuratore - Vuole solo vivere in pace".