Galatasaray: Icardi dice no all'Arabia e chiede 10 milioni all'anno per restare

HA DETTO NO ALL'ARABIA

Maurito vuole rimanere in Turchia dove è rinato e ha vinto il campionato

© Getty Images Mauro Icardi detta le condizioni per continuare a giocare nel Galatasaray. L’ex attaccante dell'Inter, che ha rifiutato un'offerta araba da 25 milioni di euro a stagione, ha chiesto al club turco uno stipendio da 10 milioni all'anno. Il Galatasaray non può spingersi oltre i 6 per non violare il Fair Play finanziario e sta cercando sponsor per accontentare Maurito. Poi si siederà al tavolo con il PSG per trattare l'acquisto. Lo riporta il turco 'Fanatik'.

Icardi è rinato al Galatasaray dopo la tumultuosa esperienza al PSG che detiene ancora il suo cartellino. Con 21 gol e 7 assist, l'attaccante argentino ha contribuito in maniera fondamentale alla conquista del 23° scudetto, tornando implacabile sotto porta e decisivo come ai tempi dell'Inter. "A Parigi ho giocato con i migliori calciatori del mondo, ma non mi sono mai sentito apprezzato. Qui sento l'amore e l'affetto dei tifosi" le sue parole di qualche tempo fa che fotografano al meglio la situazione. Il Galatasaray è la prima scelta di Icardi e Icardi è la prima scelta del Galatasaray. Per far combaciare il complicato puzzle, però, i turchi devono trovare i soldi che chiede Maurito: la ricerca di sponsorizzazioni prosegue al meglio e già settimana prossima potrebbero esserci novità. Una volta trovata la quadra con Icardi, i campioni di Turchia dovranno parlare con il PSG: il contratto del bomber scade nel 2024 e a Parigi potrebbero anche rescindere pur di risparmiare i 9 milioni di euro di ingaggio. Il Milan resta alla finestra, ma Icardi rischia di rimanere una semplice suggestione...