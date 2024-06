Mourinho smonta le voci di mercato: "Dybala e Lukaku al Fenerbahce? Non mi interessano"

DALLA TURCHIA

Lo Special One si presenta in Turchia e fa chiarezza sulle richieste di mercato che tranquillizzano i suoi ex tifosi giallorossi

© Getty Images José Mourinho si presenta al Fenerbahce e smentisce tutte i rumors di mercato su Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Lo Special One, infatti, ha voluto fare chiarezza e ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai suoi ex tifosi, smontando ogni speculazione sulle richieste fatte al club una volta arrivato in Turchia: "Dybala e Lukaku? Non ho alcun interesse per giocatori dei miei club precedenti, quindi non sono interessato a qualsiasi giocatore della Roma. Ho sentito che avrei chiesto Lukaku e Dybala, ma non è così, non voglio questi giocatori".

E per non essere frainteso, il portoghese ha specificato: "Voglio essere chiaro, non ho discusso di nessun nome e di nessuno a proposito di trasferimenti. Qui al Fenerbahce voglio vedere il progetto e la stabilità. Abbiamo parlato di profili, non di nomi".

"Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po' diversa, ci sono troppe ipotesi" ha precisato. Un chiaro messaggio di mercato, che non può non far piacere ai tifosi della Roma e, in parte, anche del Napoli dato che il belga è nell'orbita del club azzurro con l'arrivo di Antonio Conte.

Mou, parlando della nuova avventura nel club turco, ha quindi spiegato cosa l'ha spinto ad accettare la destinazione: "Per ambizione. Per me il Fenerbahce è ambizione. Sarei potuto rimanere in Portogallo, stare a casa e andare a trovare mia madre ogni giorno: ma è ambizione quella? Ambizione per me è giocare per vincere, sentire la pressione di dover conquistare ogni partita se vuoi essere campione. E questa è la realtà del Fenerbahce: per me significa ambizione e uscire dalla mia comfort zone. Se potessi cominciare domani lo farei. Il progetto che mi hanno presentato ha avuto un impatto su di me e ora tocca a me avere un impatto sul progetto".