Al Hilal alla carica per Neymar: il PSG apre, lui chiede 200 milioni a stagione

NUOVO OBIETTIVO

Emissari sauditi sono già segnalati a Parigi: il brasiliano per consolarsi del no di Leo Messi

© Getty Images Dopo Cristiano Ronaldo e Karim Benzema, un altro fuoriclasse mondiale è pronto a sbarcare in Arabia Saudida. L'Al Hilal, scottato qualche giorno fa dal no di Leo Messi che ha preferito l'Inter Miami, ha messo nel mirino Neymar. Il talento brasiliano è in rotta con il PSG e il club francese, secondo quanto ricostruito dalla CBS, ha aperto alla cessione. Da parte sua, O Ney accetterebbe una proposta sulla scia di quella di Cristiano Ronaldo, quindi circa 200 milioni di euro a stagione. Emissari sauditi sono già segnalati a Parigi per imbastire la ricchissima operazione, con i francesi che incasserebbero 45 milioni di euro dalla cessione.

Il PSG è stanco di Neymar e Neymar è stanco del PSG, nonostante un contratto fino al 2025. Il divorzio appare inevitabile e la ricchissima offerta araba fa di sicuro felici i parigini che non vedono l'ora di sbarazzarsi di un personaggio ingombrante e di un ingaggio altissimo. ll 31enne brasiliano si prenderà un po' di tempo per riflettere, perché non è ancora convinto di lasciare il calcio europeo e preferirebbe aspettare una proposta dalla Premier, con Chelsea e Newcastle in prima fila.

Ovviamente i tifosi dell'Al Hilal sarebbero felicissimi di abbracciare Neymar, a cui riserverebbero un trattamento ben diverso rispetto a Massimiliano Allegri, preso di mira sui social dopo la notizia di un suo possibile arrivo in panchina.

Vedi anche Calcio estero Al Hilal, i tifosi non vogliono Allegri: su Twitter spopola #Allegriout