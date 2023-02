Mbappé a sorpresa: "Se venissi in Serie A, sarebbe al Milan"

Kylian Mbappé fa sognare i tifosi del Milan sui social. Sta facendo il giro del web il video registrato durante la serata del Fifa The Best Award di ieri sera, in cui il giocatore francese del Paris Saint-Germain ha risposto in questo modo a un tifoso che gli aveva chiesto di un possibile trasferimento in Italia: "Se venissi in Italia sarebbe al Milan". Dichiarazione fatta col sorriso ma che ovviamente accende i sogni dei tifosi rossoneri, anche se un trasferimento in Serie A della stella francese avrebbe costi proibitivi per qualsiasi squadra visti i 72 milioni lordi di euro di stipendio oltre alla valutazione del PSG che non inferiore ai 200 milioni.