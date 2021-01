'El Mundo' svela le cifre del rinnovo di Messi: "Ecco il contratto che ha rovinato il Barça”

IN SPAGNA

Oltre 500 milioni di euro per quattro anni. 'El Mundo' pubblica le cifre dell'ultimo rinnovo firmato dalla Pulce col Barcellona e sbatte ancora Leo Messi in prima pagina. Lo scoop del quotidiano spagnolo, che ha avuto accesso al testo dell’accordo, è un altro passo dell’attaccante argentino lontano dalla Catalogna, perché sembra chiaro che all’interno del club blaugrana ci sia qualcuno interessato a far conoscere l’impatto economico della Pulce sulle casse del Barça, mai in difficoltà come adesso (i debiti superano il miliardo di euro).

555.237.619 euro lordi dal novembre 2017 al prossimo 30 giugno, data in cui scadrà l'attuale contratto di Messi, che ha già incassato un premio alla firma pari a 115 milioni euro e uno per la 'fedeltà' da 80 milioni. Secondo quanto rivelato da ‘El Mundo’ il contratto, tra parte fissa e parte variabile (evidentemente di facile accesso, perché anche se nelle ultime tre Champions il Barcellona non ha mai raggiunto la finale Messi si è comunque già portato a casa il 92% del totale) vale quasi 139 milioni di euro a stagione.

Una cifra da capogiro che chiaramente pesa come un macigno sulla casse del Barcellona e il quotidiano spagnolo non manca di farlo notare. “Come ha ricompensato in questi anni il club il giocatore argentino?” è infatti il titolo dell’articolo che accompagna le cifre, dove poi compaiono frasi come “un accordo fatto in ginocchio” e “Un uomo non puoi mai essere un Dio”. Difficile essere più chiari, il destino a Barcellona di Messi, che già la scorsa estate aveva chiesto di andarsene, sembra ormai davvero segnato e a Parigi sono già pronti ad accoglierlo. Pochettino e Leonardo di recente sono stati chiari e la Pulce ha anche iniziato a studiare il francese…

