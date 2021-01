Messi e famiglia studiano il francese: il Psg può sognare

L'INDISCREZIONE

Il 2021 con ogni probabilità è destinato a diventare l'anno del divorzio tra Lionel Messi e il Barcellona . Dopo le tensioni della scorsa estate, la Pulce non si è ancora espressa sul proprio futuro ma le indiscrezioni delle ultime settimane lo vorrebbero destinato a Parigi. Il ds del Psg , Leonardo ha ammesso di seguire attentamente l'evolversi del caso Messi ei debiti del Barcellona, ​​che non consente un rinnovo contrattuale con adeguamento, potrebbe fare il resto. L'ultima voce racconta che Messi e la sua famiglia hanno iniziato a studiare il francese .