Psg, Leonardo: "Messi sulla nostra lista, al tavolo ci siamo anche noi"

La conferma delle voci che ormai circolano da mesi sull'interesse del Psg per Leo Messi arrivano dal ds del club parigino Leonardo. "Grandi giocatori come lui saranno sempre nella lista del Psg, ma non è né il momento di parlarne né di sognare - ha detto in un'intervista a France Football - Ma siamo seduti al grande tavolo di quelli che seguono da vicino la questione. Non ci siamo ancora seduti ma la nostra sedia è prenotata. Quattro mesi nel calcio sono un'eternità, soprattutto in questo momento". L'argentino non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, anche se il suo addio al Barcellona alla scadenza del contratto a giugno sembra scontato. "Farò quello che è meglio per il club e per me, non ho dubbi, e quello che mi dicono il cuore e la testa", ha detto Messi qualche settimana fa. Una certezza però c'è: "Mai al Real Madrid". Di sicuro c'è anche che il Psg proverà in tutti i modi a ingaggiarlo, sfidando la concorrenza del Manchester City di Guardiola, che ad oggi è la destinazione più accreditata.