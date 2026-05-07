caso scommesse

Caso scommesse, chiusa l'inchiesta a Milano: patteggiamento per Tonali e Fagioli. Multa per altri calciatori

Tonali e Fagioli chiudono il caso scommesse con la giustizia penale. Ecco le sanzioni e tutti gli altri nomi coinvolti

07 Mag 2026 - 08:30
videovideo

Sandro Tonali e Nicolò Fagioli chiudono il capitolo scommesse anche con la giustizia penale: i due sul piano sportivo avevano già scontato la squalifica per aver puntato, tra il 2021 e il 2023, su piattaforme non autorizzate ma mancava ancora, nell'ambito dell'inchiesta di Milano, la contestazione dell'aver pubblicizzato presso altri calciatori queste piattaforme illegali. Una contravvenzione che prevede sino a tre mesi di carcere con ammenda ma che il centrocampista del Newcastle e quello della Fiorentina hanno voluto sanare patteggiando (e quindi riducendo di un terzo la pena): pagando 78.250 euro il primo grazie alla possibilità di convertire la pena in sanzione pecuniaria, con un mese di arresti il secondo ma con sospensione condizionale della pena. Lo scrive il Corriere della Sera.

Altre 18 persone tra cui Perin, McKennie, Paredes, Di Maria, Bellanova e Ricci hanno potuto estinguere la contravvenzione per aver scommesso su piattaforme illegali (ma mai sul calcio, soprattutto sul poker) pagando 258 euro di oblazione.

Per quanto riguarda Florenzi e Zaniolo, anche loro protagonisti di giocate, l'oblazione dai due in un precedente fascicolo aperto a Torino ha fatto sì che a Milano siano stati prosciolti.

I giornali sportivi: giovedì 7 maggio 2026

1 di 23
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

caso scommesse
tonali
fagioli
patteggiamento
milano

Ultimi video

02:51
CLIP BECCALOSSI CANTA "CHE SARA'" CON MOSCA - CALCIOMANIA 1992 06/05 SRV

Idolo Beccalossi: quando cantava con Mosca “Che sarà di questo campionato chi lo sa”

01:38

Real, la petizione per cacciare Mbappé diventa un caso mondiale: il numero di firme è incredibile

00:58
Becca, il ricordo di Ferri

Becca, il ricordo di Ferri

01:43
Loca striglia la Juve

Loca striglia la Juve

01:32
Ricci sorpassa Jashari

Ricci sorpassa Jashari

00:44
Inter, addio a Beccalossi

Inter, addio a Beccalossi

03:13
Campione in calcio e in tv

Campione in calcio e in tv

03:10
"Modello Arsenal di Arteta? Impossibile in Italia"

"Modello Arsenal di Arteta? Impossibile in Italia"

02:42
Addio a Beccalossi

Addio a Beccalossi

01:12
Bayern-Psg, cosa aspettarsi dal ritorno?

Bayern-Psg, cosa aspettarsi dal ritorno?

00:32
Luis Enrique a Monaco

Luis Enrique a Monaco

00:46
DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

00:39
DICH RANOCCHIA SU BECCALOSSI DICH

Ranocchia: "Beccalossi era un grande, mi è stato sempre vicino nei momenti delicati all'Inter"

02:12
CLIP BECCALOSSI TIKI TAKA SUI 2 RIGORI SBAGLIATI 2021 06/05 SRV

Beccalossi a Tiki Taka: “I 2 rigori sbagliati? Lì sono entrato nel cuore degli interisti”

00:53
BECCALOSSI E IL MANCATO 1982 MCH

Beccalossi e il “no” di Bearzot al Mondiale '82: “Meritavo la convocazione”

02:51
CLIP BECCALOSSI CANTA "CHE SARA'" CON MOSCA - CALCIOMANIA 1992 06/05 SRV

Idolo Beccalossi: quando cantava con Mosca “Che sarà di questo campionato chi lo sa”

I più visti di Calcio

DICH LOCATELLI DICH

Locatelli: "Nessun alibi. Non dobbiamo parlare, dobbiamo andare in Champions"

DICH FERRI SU BECCALOSSI DICH

Ferri ricorda Beccalossi: "Una persona umile, in campo aveva doti rare"

Scudetto made in Chivu

Inter, scudetto made in Chivu

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Roma-Fiorentina 4-0: gli highlights

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Abbracci, cori, lacrime: Inter, le immagini più belle della festa

Vlahovic uomo Champions

La Juve si aggrappa a Vlahovic

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:16
Venezia: 100 milioni per la serie A e una nuova presidente
10:02
Psg, Al Khelaifi: "Luis Enrique numero uno, la nostra scelta migliore"
Pallone Champions League
23:40
Paris Saint-Germain-Arsenal è la finale della Champions. Dove e quando si gioca
23:38
Psg, Marquinhos: "Vogliamo Champions e Ligue 1, Luis Enrique ha cambiato mentalità"
23:21
Furia Bayern con l'arbitro Pinheiro: nel mirino due falli di mano