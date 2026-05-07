Caso scommesse, chiusa l'inchiesta a Milano: patteggiamento per Tonali e Fagioli. Multa per altri calciatori

Sandro Tonali e Nicolò Fagioli chiudono il capitolo scommesse anche con la giustizia penale: i due sul piano sportivo avevano già scontato la squalifica per aver puntato, tra il 2021 e il 2023, su piattaforme non autorizzate ma mancava ancora, nell'ambito dell'inchiesta di Milano, la contestazione dell'aver pubblicizzato presso altri calciatori queste piattaforme illegali. Una contravvenzione che prevede sino a tre mesi di carcere con ammenda ma che il centrocampista del Newcastle e quello della Fiorentina hanno voluto sanare patteggiando (e quindi riducendo di un terzo la pena): pagando 78.250 euro il primo grazie alla possibilità di convertire la pena in sanzione pecuniaria, con un mese di arresti il secondo ma con sospensione condizionale della pena. Lo scrive il Corriere della Sera.