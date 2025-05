Il Barcellona blinda Yamal: contratto prolungato fino al 2031

Il contratto di Yamal scadeva nel 2026 e contiene una clausola da 1 miliardo di euro che resta in vigore anche dopo questo prolungamento. Ora il giocatore potrà prepararsi in tutta tranquillità per il Mondiale per club. Il Barcellona, dal canto suo, ha raggiunto il suo obiettivo che era quello di evitare offerte stratosferiche per il suo fuoriclasse prima del suo 18° compleanno, il prossimo 13 luglio.