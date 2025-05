Al Nassr, il ds Hierro: "Stiamo lavorando affinché Ronaldo rimanga con noi"

HIERRO: "PIOLI? STIAMO PARLANDO HA ANCORA UN ANNO DI CONTRATTO"

Nel corso della conferenza stampa fiume di ben più di due ore, a Hierro è stata fatta anche una domanda diretta e un po' provocatoria sull'allenatore Stefano Pioli. "Pioli in 20 anni di carriera da allenatore ha vinto un solo titolo. Come mai avete deciso di prenderlo?". Il diesse ha replicato non sciogliendo i dubbi sulla sua permanenza: "Quando le cose vanno male la soluzione più semplice è quella di dare la colpa all'allenatore. Prima era toccato a Luis Castro, oggi a Pioli. In questi giorni sto parlando con lui e coi giocatori, stiamo facendo delle valutazioni complessive. Serve calma per prendere le decisioni nei tempi giusti. Pioli ha ancora un anno di contratto. Il nostro è un progetto pluriennale, che va giudicato nell'arco di 4-5 anni. In questa stagione siamo arrivati in semifinale di Champions e fatto bene per una parte di campionato. Ma è vero che abbiamo chiuso al terzo posto, posizione che non ci ha permesso di qualificarci per la prossima Champions".