Donnarumma, parla l'agente: "Rinnovo col Psg in stand-by. Ritorno in Italia? Non si può mai sapere"

Negli ultimi giorni le immagini del brutto infortunio con tanto di calcio in faccia nel corso di Monaco-Psg hanno fatto il giro del mondo. Parliamo di Gianluigi Donnarumma, dal 2021 in forza ai parigini. A mettere in dubbio il futuro del portiere italiano nel club francese ci ha pensato Enzo Raiola, agente dell'ex Milan: "Sul fronte del rinnovo la situazione è in stand-by - ha detto il procuratore a Radio Sportiva -. Ora c'è un momento di pausa di riflessione su alcuni aspetti contrattuali, vedremo se nei prossimi mesi ci sarà la fumata bianca. Ora è tutto in sospeso, in fase di trattativa tutto può succedere, non diamo previsioni".