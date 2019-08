Dalla Francia: "Il Psg dice no a una maxi-offerta del Real per Neymar" 

Non solo un'azione di disturbo nei confronti del Barcellona. Il Real Madrid vuole Neymar e secondo quanto riferisce l'Equipe Florentino Perez avrebbe fatto una mega offerta al Psg. Un'offerta comprendente Bale, James Rodriguez, Keylor Navas e 100 milioni. Ma i transalpini hanno detto no rispedendo la proposta al mittente. Al-Khelafi intende recuperare i 222 mln spesi due anni fa per acquistare O Ney e non arretra di un millimetro. Da qui il rifiuto nei confronti dei Blancos, pronti a 'liberarsi' degli esuberi sebbene Bale sia stato determinante nella prima giornata di Liga e Zidane abbia speso parole importanti nei suoi confronti dichiarando che non è più sul mercato. Dybala legato a Neymar

In realtà il tecnico sta facendo di necessità virtù, lavorando con i giocatori che ha a disposizione: la situazione sarebbe ben diversa se le merengues riuscissero a rompere il muro Psg beffando contemporaneamente gli storici rivali blaugrana. Il Real in qualche modo si aspettava un primo rifiuto dei campioni di Francia e continua a nutrire speranze nella consapevolezza che sotto la Torre Eiffel il desiderio è quello di non cedere il brasiliano al Barça (i rapporti tra i due club non sono affatto buoni al netto dell'incontro della scorsa settimana a Parigi). Del resto è andato a vuoto l'ultimo tentativo catalano (prestito con diritto di riscatto a 160 milioni) mentre sullo sfondo resta la Juventus che, stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna e dal Brasile, ha giocato la carta Dybala insieme a un conguaglio da 100 milioni.

Tornando alle contropartite del Real, va segnalato che - al di là dell'affare Neymar - Keylor Navas è in uscita (Zidane punterà su Courtois): l'estremo difensore costaricano da tempo è nel mirino proprio del Psg. In caso di partenza del 32enne, con il giovane Lunin in prestito al Valladolid, la Casa Blanca andrebbe a caccia di un numero 12 tra i pali: per il Mundo Deportivo i nomi sul tavolo sono quelli di Willy Caballero del Chelsea, Stekelemburg dell'Everton e Pepe Reina, attualmente vice di Donnarumma al Milan. Inoltre la Roma avrebbe offerto Mirante, chiuso in giallorosso da Pau Lopez.