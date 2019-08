Mercato Neymar, il Psg rifiuta l'offerta del Barcellona

PRIMO NO

Il Paris Saint Germain ha rifiutato la prima proposta ufficiale del Barcellona per portare - o meglio riportare - Neymar al Camp Nou. I catalani hanno proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 160 milioni di euro, un'offerta ritenuta decisamente troppo bassa dai francesi. Il Psg, seppur ormai disposto a trattare anche col Barcellona, vuole un trasferimento definitivo del brasiliano e dà una valutazione al cartellino di Neymar vicina ai 220 milioni di euro spesi per portarlo sotto la Tour Eiffel. Nessuno si avvicina a quella cifra, ma il Psg non vuole svendere il talento brasiliano. Psg: Neymar fa spazio a Dybala. Juve su Juan Miranda

Qui risiede l'intoppo per il momento con Real Madrid e Juventus in corsa per il giocatore ma ancora in attesa di poter affondare il colpo con decisione, soprattutto se le offerte del Barcellona non avranno modo di alzarsi dopo gli ultimi sviluppi di mercato.

Il Psg però ha fatto sapere di essere disposto a trattare con tutti la cessione di Neymar, anche con il Barcellona, ma non alle condizioni iniziali proposte dai catalani ovvero un prestito oneroso piuttosto corposo e un diritto di riscatto. I francesi vogliono liberarsi del "problema" Neymar e sono disposti anche a parlare di un prestito oneroso per la prima stagione, ma fissando un obbligo di riscatto che porti il totale dell'operazione a una cifra ben superiore ai 160 milioni di euro messi sul piatto dal Barça. In questo scenario i 100 milioni più Dybala (valutato 80) ipotizzati dalla Juventus sono la base di partenza della cifra finale.

A pochi giorni dalla chiusura del mercato tutto resta possibile anche perché la pressione del giocatore per andare via sta aumentando. I due club continueranno a parlare con Real e Juve interessate ai discorsi, ma difficilmente alla fine Neymar sarà costretto a restare a Parigi.

