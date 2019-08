Real Madrid, Bale ha convinto Zidane: "Resta qui"

MANOVRE BLANCOS

Zinedine Zidane fa dietrofront su Gareth Bale, grande protagonista del debutto vittorioso del Real Madrid a Vigo. "Gareth resta qui", ha spiegato il tecnico delle Merengues dopo il 3-1 al Celta, blindando il gallese. "L'infortunio a Hazard è stato un colpo di sfortuna per noi, ma questa partita non ha cambiato l'idea che avevamo su Bale - ha aggiunto -. Ora stiamo per iniziare la stagione e credo che Gareth, James Rodriguez e tutti i giocatori che sono qui ci pensino e facciano del loro meglio per difendere questa maglia".

"Sono contento della prestazione di Bale, abbiamo parlato prima del match e rimarrà - ha proseguito Zizou -. E' qui come tutti gli altri ed è concentrato sulla stagione da giocare". In particolare a Zidane è piaciuto l'atteggiamento combattivo del gallese. "Il lavoro difensivo di Gareth e Vini è stato importante", ha spiegato il tecnico del Real, che invece si è sbilanciato meno sulla posizione di James Rodriguez in chiave mercato.