Liga, Celta Vigo-Real Madrid 1-3: Benzema-Kroos-Vazquez

1ª GIORNATA

“Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?”. Lucio Battisti sembra cantare il Real Madrid del 2019, e soprattutto il rapporto con un separato in casa, Gareth Bale. Tra lo stupore generale, Zinedine Zidane sceglie il gallese come titolare a destra nel suo 4-3-3, mandando in panchina Isco e James Rodriguez. L'ex Tottenham ripaga la fiducia: doppio dribbling ubriacante, affondo sulla sinistra e assist per Karim Benzema, che firma il primo gol della stagione madrilena. Dopo 12' il Real è avanti.

Anche senza l'infortunato Eden Hazard, i blancos dalla mezz'ora in poi calciano con discreta facilità verso la porta del Celta: il Balaìdos ringrazia Ruben Blanco per due super interventi a togliere la palla dall'angolino, prima su Modric e poi su Bale. Nel primo tempo i padroni di casa fanno possesso ma pungono solo su regalo sesquipedale di Odriozola, che perde palla al limite dell'area e provocherebbe l'1-1 di Brais Mendez in pieno recupero. Il Var salva il Real, cogliendo un fuorigioco millimetrico di Iago Aspas.

La moviola dà e toglie. Al 56' Modric entra con il piede a martello su Denis Suarez: il Var suggerisce l'espulsione del croato. La superiorità numerica dà ancora più coraggio al Celta, che già in 11 contro 11 aveva accarezzato il pari, evitato da due interventi disperati di Courtois e Casemiro. Il portiere si ripete su un colpo di testa di Araujo: parata di puri riflessi.

Il Real si sveglia e chiude il match: palo di Benzema, l'azione prosegue tra i piedi di Kroos, che, citando Mario Brega, possono essere ferro o piuma. Purtroppo per i galiziani, il tedesco scaglia da 30 metri un missile terra-aria che abbatte la traversa prima di finire in rete. Soprattutto, abbatte il Celta, che a dieci minuti dal termine subisce anche il terzo gol. Merito di un'azione da videogioco: sette tocchi rapidi palla a terra, Benzema libera Lucas Vazquez, che con un diagonale fa 3-0.

Nel finale, Blanco nega a Isco il poker e il Celta trova il gol della bandiera con Iker Losada (91'). Non sarà contento Zidane, che però può sorridere. Il suo Real ritrova la vittoria in trasferta (non succedeva dal 10 marzo) e dopo una giornata è già a +3 sul Barcellona.